Menorca. La nostra illa. Que cada dia ho és menys. Cada dia més persones la coneixen, la visiten i en compren propietats. I noltros, menorquins, ho veiem des de la distància amb poc poder d’acció. Però tot el que està passant a Menorca fins a on arribarà? Hi haurà un dia que a Pregonda seran capaços de fer-hi hotels? I a Trebalúger?

Avui en dia Menorca ven. Famosos i famoses, futbolistes, cantants, actors. Tothom està venint a Menorca. I sé segur que venen perquè saben que Menorca és la illa més verge de totes les Illes Balears. Però, és cert que sigui la més verge i més ben cuidada? O potser hauríem de canviar l’etiqueta per l’illa que més ven i que més està canviant paisatgísticament, turísticament, quant a habitatges, quant a preus d’habitatges, quant a població?

Ja sabem que Menorca, durant els anys, ha estat conquerida per diferents poblacions (anglesos, francesos, musulmans, etc.), però i si estem vivint avui en dia una altra conquesta? I si nosaltres, menorquins i menorquines, ho estem contemplant com a simples espectadors? I si un dia arribarem a ser nosaltres els turistes de casa nostra?

En la meva humil opinió, crec que ens hauríem de posar mans a la obra perquè això no passi. Jo no vull una Menorca més saturada. Jo no vull una Menorca amb un preu de lloguer de pisos altíssims. Jo no vull ser un estrany a ca meva. Perquè si no ho intentam, serà massa tard i després casa nostra ja no serà nostra, serà d’algú altre. I per vendre massa, la nostra identitat morirà.

Amb això, s’ha de valorar la feinada que fan des del GOB Menorca, així com Via Menorca, i més que més hem de participar amb els esdeveniments i trobades que es fan. Per açò us animo que vingueu a l’abraçada al casc antic de dia 20 d’agost a Ciutadella per reivindicar un lloguer amb preus justos i no desorbitats.

Ens veiem dia 20 d’agost a Ciutadella!