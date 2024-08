Que diàriament en el Camí de Baix tinguem una mitjana de set cotxes de veïns mal estacionats, els quals tenen prou espai dins de les seves finques, fins i tot cotxeres i que per comoditat aparquen en el camí, en zones on no es pot aparcar, dificultant les maniobres de quan es creuen dos cotxes, no és nou.

Que al BOIB 139 del 22/ 09/2012 a l’Art 40 l’ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial deixa clar que no es pot estacionar en aquests camins, tampoc és nou. Que els tres camins d’accés al poble de Llucmaçanes són estrets, no és nou. Que a l’estiu hi ha un augment de trànsit, no és nou. Que els cotxes de lloguer no saben que aquests camins tenen les complicacions anteriorment esmentades i tenen por d’acostar-se a la paret seca i ratllar els cotxes, tampoc és nou. Tot això no suposaria un problema si no fos per la falta d’empatia/civisme dels que aparquen al camí. Que l’Ajuntament de Maó i la policia local estan al corrent, no és nou. Que durant la setmana de les festes, amb actuacions per part de la policia i/o ajuntament tots aquests cotxes estiguessin estacionats dins les seves cases, no deixa de ser curiós. Tan difícil és que els veïns aparquin bé tot l’any? Tan difícil és que la policia/ajuntament facin complir la normativa tot l’any?