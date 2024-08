Hi ha coses que els poders públics han de fomentar i protegir perquè proporcionen més salut a les poblacions que tres centres sanitaris.

Un exemple seria la creació d’espais per fer exercici físic accessible per a tothom (rutes saludables), un altre, mantenir la salubritat i l’accessibilitat de les platges properes a la població. A aquesta qüestió em volia referir.

Ciutadella compta amb una platja excepcional dins del poble, que és accessible i és utilitzada especialment per persones grans que altrament veurien frustrades les seves possibilitats de nedar, per persones que no disposen de vehicle o de temps, persones que fan exercici regular, utilitzant-la com a piscina pública, com a lloc de socialització i com a intercanvi cultural, fins i tot en algunes èpoques de l’any, l’Institut hi du els alumnes a fer esport. És, un gran «actiu en salut», molt valuós per a la població, però aquest actiu en salut, s’ha de cuidar, l’Ajuntament i Sanitat són responsables de vigilar la qualitat de l’aigua (residus fecals) tan perjudicial per a les persones que hi neden com per a la posidònia que es recupera a poc a poc a aquest indret. Tampoc passa desapercebut l’incivisme d’algunes persones que passen la nit de bauxa fent-les necessitats a les roques.

Hi ha tanta vida al voltant d’aquesta platja que hauria de ser un bé més apreciat del que és.

Cuidem entre tots, aquesta meravella que ens ha donat la terra. I qui correspongui vigili la salut de la platja i dels seus habitants.