El Cor Illa de Menorca està de dol. Fa només uns dies ens ha deixat una bona amiga i companya, na Teresa Pons, que va ser membre activa de la nostra coral. Na Tere era una persona que es feia estimar pel seu tarannà senzill, humil i discret, per la seva afabilitat i naturalitat en la seva manera de relacionar-se amb tothom. Optimista, sempre positiva i riallera, cantava en la corda de les sopranos amb una il·lusió i entusiasme que manifestaven la seva vocació i passió per la música i el cant. Amb fidelitat i constància assistia als assaigs i així ho va fer fins al darrer dia del curs, preparant el proper concert que ara ens ocupa: l’Oratori de G.F. Haendel: «El Messies».

Poc ens imaginàvem, quan ens varem acomiadar, a finals de juny per donar pas a l’habitual parèntesi estival de la nostra coral, que una greu i sobtada malaltia ens privaria de poder seguir gaudint de la seva amistat i companyia. Hem perdut una bona amiga i millor persona, trobarem a faltar la seva presència però el seu record romandrà per sempre més en el cor dels qui formem la nostra coral. D’una manera molt especial la tindrem ben present en el proper concert, que dedicarem a la seva memòria. En aquests moments de dolor, volem expressar la sort immensa d’haver-la conegut i d’haver pogut compartir amb ella tantes estones de plaer, animats per una mateixa afició i una forta amistat. Amb aquest sincer comunicat volem transmetre públicament en nom de tots els membres de la coral: Director musical, mestra de cor i la seixantena llarga de cantaires, el nostre condol i la nostra solidaritat a tota la família i, d’una manera especial, al seu germà, Enric, membre també de la coral, en la corda de baixos.