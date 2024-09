Estos días no para de salir el tema, que si marina seca en cala en Busquets, que fin de concesiones de cala en Bosc, Fornells... Ports IB se ha convertido en la estrella de los medios menorquines.

Y yo con mi llaüt teniendo que salir de puerto aun a expensas de un temporal de tramuntana, aun habiendo salvado una DANA por los pelos, yo con mi llaüt solicitando a Ports IB que me dejen permanecer una noche más en puerto. Cierto que estoy en tránsito, que tienen sus normas. A saber, por ecuanimidad no se puede permanecer más de cinco días en puerto para que todo el mundo tenga acceso a los amarres. Y me parece fantástico... que todo el mundo tenga derecho a un amare... pero cuando todo ese mundo esté. Si no hay nadie, de qué sirve esa norma?

Ahora, a 12 de septiembre debo abandonar el puerto rumbo a una boya en la costa sur ya que según los súper amables operarios la norma es la norma (y debo reconocer que el trato con el personal ha sido siempre magnífico).

Y debo recorrer 15 millas y perder 5 horas en mi llaüt para salir de puerto.

Y el puerto está vacío, se encuentran amarres por doquier, pero la norma es la norma.

Debo salir, para regresar en cinco días. Y ellos dejan de facturar cinco días y yo consumiendo gasoil y tiempo.

Váyase al Náutico, me dicen.

¿Cómo? En serio?

Ya ha excedido el máximo permitido.

Debe salir.

Pero ¿si hay huecos?

La norma es la norma.

Y ahí se quedó la conversación, enrocada, enmurallada, sin más opción.

Y hoy leo en prensa, que para optimizar amarres en invierno van a construir una marina seca.

Y primero pienso, ¿por qué no antes de invertir esfuerzo y dinero tratan de gestionar de lo que disponen?

¿Por qué una infrastructura cono la que tienen tiene hoy en día normas que impiden la plena ocupación? ¿Cómo no tienen ningún escrúpulo en dejar embarcaciones al libre albedrío aún a pesar del mal tiempo por una norma?

Una norma que acepto y apoyo, aunque solo en temporada alta, cuando hay demanda, si no, ¿qué sentido tiene dejar amarres libres? Dejar barcos fuera, ¿porque lo dice la norma?

Pues bien, espero si se construye una marina seca, primero se pueda gestionar de lo que se dispone,... porque si no... secos nos vamos a quedar todos. Mucho barco, poco espacio, utilicemos el sentido común con lo que tenemos y dejémonos de castillos en el aire.

Usemos la lógica y sobre todo pensemos en los navegantes, no solo en el ingreso ni en grandes infraestructuras que dañan el medio ambiente y nuestra isla.

Yo, de momento, aquí sigo, en Es Canutells, esperando pasen cinco días y pueda ocupar los amarres vacios de Ports IB en Ciutadella.