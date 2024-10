Ho han tornat a fer, l’Ajuntament d’Alaior avui ens ha informat de l’inici de les obres de sanejament amb una nota en paper fixada amb pedres a la portalada de les cases. D’amagat i a última hora; un modus operandi que contrasta amb les traves que ens han posat per intervenir-hi. Fins i tot vàrem haver de fer una petició formal i amb certificat digital per intentar participar al ple extraordinari de l’agost, tràmit inútil perquè ens van negar la paraula. En la nota, firmada avui, no se’ns informa de res més; ni on començaran, ni com afectaran a la circulació de vehicles, ni quan pensen acabar, ni la empresa constructora.

No han servit de res les al·legacions (desestimades en bloc al mateix plenari d’aprovació) ni els recursos posteriors que no han contestat i potser no han llegit. Des del meu punt de vista, aquesta imposició té dues explicacions. La primera té a veure amb la incompetència administrativa, ja que s’han de justificar unes subvencions (que possiblement ja s’han gastat). La segona és de tipus econòmic. Aquesta urbanització ha estat gestionada durant més de 30 anys exclusivament pels seus propietaris residents. L’Ajuntament no ha fet absolutament res a canvi dels impostos i taxes cobrats. Però en la zona també hi ha qui vol fer negoci urbanístic, i una absurda llei Balear impedeix la construcció de nous habitatges. Al meu parer, les autoritats municipals sempre han actuat en benefici d’aquest sector i d’esquena a la població. Aquí s’han de fer canvis en els plans parcials, reparcel·lacions i concessions a les quals els habitants han estat aliens. Els arguments ambientals i legals són fluixos. La Comunitat Europea no exigeix aquesta infraestructura en indrets amb tan poca població, i les lleis Balears només responen a arguments de conveniència política que per qüestió d’espai no comentaré. Però si ens poséssim en aquest tema s’haurien de regular les explotacions ramaderes intensives i el turisme rural massificat, que possiblement tenen un impacte sobre l’aqüífer major. Així que haurem de suportar les molèsties d’una obra inútil, mal planificada i amb supòsits de finançament injusts i possiblement il·legals. Es repetirà el despropòsit d’obres equivalents d’altres urbanitzacions que no s’han connectat a la xarxa general ni a la depuradora, com l’Argentina, Calescoves, Binixíquer, Cala Llonga, Binissafúller, i altres que dec desconèixer. Potser els polítics vindran a fer-se la foto. Esperem que compleixin amb la promesa d’una substancial rebaixa, ja que als residents aquest tema no ens afecta en absolut.