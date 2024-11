És de tots sabut que la música té múltiples propietats, però quan moltes d’elles es manifesten a la vegada suposa un regal excepcional.

Aquest regal és el que vàrem rebre els que vam tenir la sort de gaudir del concert homenatge a en Sente Fontestad el passat dissabte a la sala la Mirona de Salt (Girona).

Hores abans del concert ja es notava als carrers de Girona l’energia que desprenien els ciutadellencs que s’havien desplaçat per assistir-hi . Ja t’ho diré vertader motor de l’esdeveniment, i els seus «Amics» ja ens contaven les ganes amb què esperaven viure la màgia de la nit del concert. I no ens va defraudar ni una mica, al contrari , en certa manera va superar inclús el nivell de les emocions que esperàvem viure.

La sala era plena de públic , però no d’un públic qualsevol, sinó d’un públic agraït per poder escoltar una vegada més el seu grup «el ja t’ho diré» i amb ganes de mostrar el seu reconeixement per la figura del recordat Sente Fontestad, que en tot moment se sentia com a present!!!

El públic va ser testimoni de la complicitat entre els músics i de les ganes de retrobar-se de molts d’ells, però a més va trobar una organització impecable i un espai que abraçava.

Si com us deia sumem les bondats de la música amb el record emocionant d’una persona «excepcional» com el defineixen els que coneixien a Sente Fontestad, la nit es va convertir en màgia. I aquesta màgia a més es converteix en Solidaritat amb l’associació que lluita contra el càncer, precisament la malaltia que s’emportà en Sente Fontestad massa prest de les nostres vides.

Idò imagineu com serà el concert de Ciutadella? Si és possible, serà encara més inoblidable!

Us animo a tots els que encara no us heu decidit a no perdre-us aquesta nit màgica. Serà una experiència plena d’emocions i de moments únics.

Només em queda donar les gràcies de tot cor, a Ja t’ho diré i amics, i a la família d’en Sente, per fer-ho possible i per pensar en la nostra associació com a destinatària dels donatius dels concerts de Girona i Ciutadella.

Us esperem, serà una nit per recordar!

RUFI LORENTE PONS

Presidenta de la Junta Comarcal de Ciutadella de l’Associació Contra el Càncer