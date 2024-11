El passat 30 d’octubre va sortir una nota en premsa on es podia llegir que l’Associació d’Hortals reclama «que ens paguin els plans especials» però val a dir que en cap moment hem pronunciat la paraula pagar.

El que sí vam dir que els Plans Especials han de ser ‘gestionats’ per part dels respectius ajuntaments.

Tant els tècnics d’Urbanisme com els polítics de torn saben perfectament que és l’única manera d’arreglar una gran part de la problemàtica dels horts a Menorca. Ho sabeu de fa molt de temps però permeteu que es redactin lleis inquisitives per a la gent del camp.

La gent expedientada a vegades sol·licita una reunió amb el conseller/a de Territori de torn i l’únic que li diuen és que no pot fer res i que el Consorci és un organisme independent de la política. D’aquesta manera els propietaris multats es veuen obligats a pagar advocats, judicis etc. sabent que no poden guanyar, però almanco allarguen un temps poder gaudir de la construcció que molts de cops necessiten per guardar eines o per poder-hi viure.

Ningú diu que la gent hagi fet bé les coses, encara que tots sabem que l’administració tampoc.

És vergonyós que permeteu que la gent es vegi immersa en processos tant cruels com els expedients en sòl rústic i que no mogueu un sol dit per aclarir la situació legal.

No us agrada però aquest problema a Menorca afecta a una part important de la població.

Sabem que no teniu cap intenció d’arreglar-ho ja que a Menorca hi ha actualment tres Plans Especials presentats pels propietaris esperant una contestació del seu ajuntament des de fa dotze anys almenys.

Sabeu que és l’única solució i no feis res en absolut.