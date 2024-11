Açò mateix deuen pensar els grans gestors dels diferents governs municipals que hem anat patint a Ciutadella des de fa ja dècades: «qui vulgui aparcar, que es foti». Així sembla ser també l’opinió dels qui, recentment, han pres les regnes de l’Ajuntament acomodant-se a les cadires del nostre Saló Gòtic.

«Sempre ho pagam els mateixos» és una frase que massa vegades ressona entre la ciutadania, i és ben cert. Als turistes, als guiris, tot se’ls dona; tot per a ells, tot al seu servei. Però els ciutadans de Ciutadella, com sempre, som els perjudicats. És curiós que en les campanyes electorals els polítics semblen preocupar-se per noltros, però just acabades aquestes, torna a passar el mateix de sempre, com si ens digueren: «Burro, paga i fes-les».

L’últim exemple de la desconsideració cap als veïns és el que està passant amb la zona d’aparcaments de rere l’OAR: Per fer-hi un concert d’un sol dia, fa ja més de 15 dies que s’ha decretat la prohibició d’aparcar. I el pitjor de tot és que no sembla que la cosa s’aturi aquí, després veurem el que tarden en desfer-ho tot i tornar a posar l’aparcament. Ah, i a més ara resulta que, aquesta mateixa prohibició, s’estén a tots els voltants de la plaça de la Pau. Quin desgavell! Quin poc respecte als veïns d’aquella zona (no ho dic per jo). Per què no s’ha pogut organitzar aquest concert a l’extraradi, per exemple, al camp de futbol? No ens mereixem una mica de consideració?

Queda clar que, en matèria de mobilitat a Ciutadella, els nostres gestors municipals no tenen ni idea de què significa planificar per a tots. Fa més d’un quart de segle que qui tenim Dalt la Sala del Consistori sembla que no n’aprenen i continuen amb les cucales. Però tranquils, que els de sempre continuarem pagant i pagant tots els impostos o totes des «contribucions», com més suaument o irònicament es solen anomenar.