Amb aquesta pregunta, potser podrem resoldre molts dubtes que ens venen al cap quan xerram de mobilitat. En concret, del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i del futur de la plaça des Born.

Les notícies poc contrastades, les mitges veritats i, per què no dir-ho, la intencionalitat d’alguns, creen a vegades un rebull de dades i d’afirmacions que poc s’apropen a la realitat.

Som conscients que estem davant d’un dels projectes més importants dels pròxims anys per a Ciutadella, que farà canviar i millorar la vida de tots els que hi vivim, per açò hem de ser ambiciosos i fer les coses bé, no només per a nosaltres, sinó també per a les generacions venidores.

Des del PSM Més per Menorca i des de l’actual equip de govern del qual formam part, estem convençuts -juntament amb Ciutadella Endavant i el PSOE- que Ciutadella necessita millorar i mirar cap endavant, de la mà d’un projecte purament tècnic (sí, clarament tècnic), que ens donarà les pautes per emprendre aquest camí, independentment dels governs que venguin després, i que farà avançar la ciutat cap a un municipi més amable, sostenible i, sobretot, adaptat a les necessitats i el benestar de les persones.

També som conscients que els canvis costen. Adaptar-se a una nova realitat no sempre és una transició fàcil, però també estem convençuts que aquest és el camí. Per açò ens marquem fites reals, per mitjà d’un pla distribuït en diferents etapes d’actuació a curt, mitjà i llarg termini. És una carrera de fons.

Per açò em deman: Quina Ciutadella volem? Volem un poble col·lapsat de cotxes com cada estiu, on residents i visitants no es troben a gust? On el caos regna cada temporada? Tots som coneixedors que açò ja fa massa anys que passa, així que hi hem de posar remei.

Necessitam implementar accions per afavorir que el resident pugui accedir al centre de la nostra ciutat i poder estacionar, però sabent que alhora el visitant ho ha de tenir una mica més «difícil», de manera que la seva opció sigui aparcar a les borses d’estacionament dissuasives que l’Ajuntament preveu crear.

De la mateixa manera, hem de millorar el transport públic, ampliar les zones ciclables i crear recorreguts segurs als nostres centres educatius. I tot açò s’aconsegueix trobant fórmules com els carrers de plataforma única, amb prioritat invertida i centrats en el vianant, com la darrera reforma del carrer Sor Àgueda o del Camí de Baix.

I així s’ha de fer també a la plaça des Born. No volem tancar la plaça, el nostre objectiu és obrir-la a les persones. L’espai més emblemàtic de Ciutadella no pot ser un aparcament, ha de ser una plaça per a tothom, on gaudir de les propostes que ens brinda el nostre municipi en l’àmbit cultural, com a centre d’esdeveniments socials i d’oci o, simplement, per al gaudi a l’aire lliure d’un espai ubicat en el centre neuràlgic de Ciutadella. Aquesta primera passa, però, haurà de venir lligada amb un concurs d’idees, que dibuixarà el projecte definitiu de la plaça.

A la primera fase de la reordenació des Born, es delimitarà l’espai per vianants de la zona on es podrà circular, per tal de donar seguretat a les persones. De la mateixa manera, es distribuirà un espai per a càrrega i descàrrega, centralitzat, per facilitar la feina de trasllat de mercaderies als comerços propers. Gràcies a aquesta remodelació de les diferents àrees de la plaça, es podran plantejar noves places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, així com espais d’estacionament amb rotació, per a poder respondre a les necessitats dels ciutadans en quan a les gestions diàries que puguin tenir, bé sigui a dependències de l’Ajuntament, Correus, o a l’escola Joan Benejam.

En referència a l’escola, també està previst que el carril-bici arribi fins al centre educatiu, facilitant-ne l’accés als alumnes I famílies, ampliant I afavorint les rutes escolars segures.

Afegit a la remodelació de la plaça des Born, com a un dels eixos fonamentals del projecte de mobilitat urbana de Ciutadella, també hem de trobar alternatives a la recirculació dels vehicles, per tal de millorar i fer més fàcil l’accés i el trànsit a dins el poble. Aquestes accions vindran donades, com marca el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, per mitjà de canvis en la direcció d’alguns carrers, pacificació de zones residencials, accés i augment de les zones amb vehicles nets, vehicles de mobilitat personal, bicicletes i vianants. Tot açò, tenint en compte els criteris que regeixen i fan possible una mobilitat urbana sostenible, carrers amb prioritat invertida i pacificació dels espais urbans, per tal de retornar-los a les persones.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, vet aquí una reflexió final: trobeu millores a la ciutat amb els espais recuperats per als vianants o voldríeu tornar-los a tenir amb cotxes? Us imaginau ara la plaça des Pins, a Artrutx, ses Palmeres, ses Voltes o a la plaça de la Catedral amb circulació de vehicles?

Tots aquests espais i places han reviscut i millorat quan s’han fet per a les persones i han vist incrementat el seu valor exponencialment. Tornaríeu enrere ara? Qualque propietari/ària dels locals d’aquests espais estaria en contra que fos per als vianants? Pensem-ho.

Pepe Capella Pons

Regidor de Policia, Mobilitat, Emergències, Seguretat Ciutadana, Projecte de Ciutat, Dinamització i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Ciutadella