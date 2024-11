Sortia publicat al diari «Última Hora Mallorca» del dia 10 de novembre una notícia que el seu titular deia així «El Govern se sube el sueldo un 7’5% en 2024, el triple que a los funcionarios», i el vicepresident Econòmic, el Sr. Costa ho justificava dient que «El incremento es porque los altos cargos de Baleares cobran mucho menos que en el resto de España». El primer de tot és donar la raó aquella dita que corre per aquest estat espanyol que, en quant arriben al Govern el primer que fan és apujar-se el sou, i una vegada més té tota la raó aquesta dita, però bono, anem per pams. Jo, el que vaig pensar va ser, ja que la Sra. Marga Prohens diu que és la presidenta de totes les persones que vivim a les Illes Balears, interpel·larà al Govern de l’Estat Espanyol perquè als pensionistes d’aquestes Illes aquest any que ve ens pugin la nostra pensió com a mínim un 7,5%, i que el Sr. Costa l’ajudarà en aquesta lluita, ja que com saben molt bé tot el govern de les Illes Balears, els pensionistes d’aquestes Illes som els que tenim les pensions més baixes pel que ens ajuntam a l’argumentació del vicepresident, però també els animam que en cas que a Madrid no els facin cas, des de la comunitat autònoma que vostès governen, sí que ens facin cas a nosaltres i amb els imposts que pagam també els pensionistes en aquestes Illes, ens cobreixin l’augment que ens donin a Madrid fins a fer-lo arribar al 7,5%.

Creim seria de justícia, i si no ho volen fer, nosaltres comencem a fer una campanya per la qual es suprimeixi els Polítics la potestat de poder apujar-se el sou ells mateixos, i que es faci una llei en la qual els polítics només puguin cobrar 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional, que ara està en 1.040 euros, per tant només podrien tenir un sou de 3.120 euros mensuals, que ja en tindrien prou per viure, i si ho troben poc, que se’n vagin a l’empresa privada que els paguin més. Seria una gran feina per la seva part, aconseguir que a la comunitat autònoma de les Illes Balears ningú tingués una Pensió per davall del Salari Mínim Interprofessional, l’animam que sigui valenta i tiri endavant amb aquesta argumentació del seu vicepresident. Moltes gràcies. Salut.