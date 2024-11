Fa tres anys, més o manco, vaig escriure una carta oberta al públic d’aquest mitjà, per a fer conèixer públicament la degradació social originada per alguns propietaris de cans que ens fan conviure amb les seves merdes al carrer, i també, als dirigents de les diferents administracions públiques, que ignorant les seves funcions, ho permeten. El color polític és indiferent, demostraven i demostren una incompetència perenne. Per tal de no veure aquesta carta guardada al calaix de «cato censor», seré contingut i resumiré als propietaris esmentats com a pobres marranos i als dirigents polítics com a inútils insensibles.

Ara fa uns mesos, al problema referit de convivència i dignitat, n’hem d’afegir, encara un altre: el descontrol de renous i velocitats excessives pels carrers i avingudes de les motos, de totes les cilindrades, tamanys i colors, que en fan la cinquantena de conductors incívics, amb el vist i plau dels despreocupats dirigents polítics, que ignoren insolentment als veïns de Son Oléo, Via perimetral, Avinguda Monte Toro, Son Blanc, Camí de Maó, Contramurada sencera, Carrer i Avinguda Mallorca, Passeig Sant Nicolau..., convertits ara en un circuit de pallassos conduint motos a una velocitat indeguda i emitint renous insoportables, especialment els caps de semana. Encara avui (ja ho haurien d’haver fet) no han censat als propietaris de cans ni tampoc a les seves mascotes!!!! Però les motos i els seus propietaris estan tots matriculats i identificats!..., només per cobrar l’impost de circulació? Al començament d’any, vaig llegir, amb innocent esperança, que el limitat Cos de Policia Local de Ciutadella, obria una campanya amb la finalitat de posar control a les renous excessives que emeten les motos a les mans dels pallassos esmentats. El resultat ha estat clarament estèril. El pitjor d’aquest resum ho pateix Ciutadella com a poble i els seus ciutadans que ens veim indefensos, agreujats i amb la qualitat de vida penalitzada..., ergo, amb les poques possibilitats detectables de veure corregides aquestes circumstàncies, el qui subscriu, ha d’enviar un missatge clar i majúscul als responsables polítics, conductors de motos i als propietaris de cans apel·lats: Anau-vos a fer punyetes! Salut.