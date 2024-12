El proppassat dia 8 d‘agost de 2024, va traspassar avall en Josep Maria Juaneda a l’hospital municipal després d’una llarga i cruel malaltia, l’alzheimer.

Havia nascut el 12 de desembre de 1943 a la llar d’Antoni Juaneda i Àgueda Anglada. Era el cinquè de nou germans.

Des de la seva infància mostrà gran interès i predisposició per la música i els esports. Destacava per la seva extraordinària habilitat per fer equilibris amb la seva vella bicicleta, sense parafangs ni frens. Al teatre dels Salesians feu una exhibició de malabarismes molt aplaudida pel públic.

Va formar part de l’Escolania Davídica de la Catedral de Menorca quan era un infant de 9 ó 10 anys.

De jove va practicar diferents esports, hoquei patins, judo, i windsurf.

Es va casar amb na Margarita Seguí, amb la qual tingueren dos fills, en Sam i n’Ague.

Juntament amb na Margarita crearen l’agrupament escolta Sa Nau i més envant formaren part de l’agrupació Federico Pareja.

Treballà a l’empresa familiar Novus i l’any 1970, per tal d’aprendre noves formes d’organització, anar a viure a Alemanya amb la seva família (Margarita i Sam).

Al cap d’un temps tornà a Ciutadella i participà en la posta en funcionament de l’escoleta infantil Es Poriol, a la manera dels Kindergarten alemanys on havia assistit en Sam.

Uns anys més tard es va separar de na Margarita i es va casar amb na Tonyi Mercadal, amb qui va tenir dos fills: na Maribel i en Josep.

L’any 1988 va quedar vidu.

Tot i el tancament de Novus, va seguir vinculat al món del calçat, creant el negoci de fabricació d’avarques que va desenvolupar fins a la seva jubilació.

De ben petit també va demostrar les seves habilitats musicals. Dotat d’una oïda extraordinària i una veu suau i afinada, va cantar a l’escolania de veus blanques de la Capella Davídica. De jove va participar sonant el llaüt amb la tuna dirigida per José Pons Florit.

Component del grup de folk CPEP, des del seu inici, va cantar també juntament amb la majoria de germans, familiars i amics al Chor Reduït dirigit per el seu germà Joan Juaneda. Sonador i ballador del grup Folklòric Sant Miquel, i animador amb les seves maraques i estris de percussió dels populars Fru-frus.

Malgrat han passat un mesos de la seva partida, el seu alegre, rialler i amistós tarannà està present en el nostre record.

A reveure, company!