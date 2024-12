Fapma Menorca ve recollint en els darrrers temps la preocupació de moltes famílies

sobre el transport escolar. Tant en transport regular com amb el transport discrecional, les famílies, associacions i escoles, han de fer mans i mànigues per accedir a un servei de qualitat. Així ens ho transmeten les prop de 30 associacions que formen part de la nostra federació.

La manca de places en el transport regular provoca incomoditats en les hores punta d’entrada i sortida dels instituts i centres de formació professional repartits per l’Illa. En alguns moments, aquestes puntes de demanda han provocat que alguns alumnes no hagin pogut agafar l’autobús, amb la conseqüent pèrdua de classes o no poder fiar de l’hora de tornada.

A tot açò, s’hi afegeix el núvol negre de la tornada al servei de pagament que, encara que les administracions asseguren que serà rebaixada, recaurà un altre cop a les esquenes de les famílies.

El cost del transport regular ha estat subvencionat els últims anys pel govern espanyol que per al pròxim any no contempla aquesta possibilitat en els seus pressupostos.

Aquesta mancança delata que la inicial aposta que es va fer pel transport sostenible s’esvaeix quan no hi ha recursos europeus disponibles. És previsible, idò, que els treballadors que fins ara utilitzaven el servei públic per economia tornin a utilitzar els vehicles privats i contaminants.

L’administració insular vol bonificar només als usuaris més vulnerables, però el dilluns vam saber que els estudiants que facin el trajecte més llarg (entre Maó i Ciutadella) el preu serà de 56 € al mes. Això són prop de 600€ a l’any!

Resumint: tenim un servei públic que -segons les darrers informacions- no contempla bonificacions per a estudiants. A més, tampoc no sabem si tindrà prou places en els horaris de màxima afluència, ni si hi haurà noves promocions per a l’impuls de la utilització de transport sostenible...

Des de Fapma Menorca hem engegat una comissió de feina per poder abordar en profunditat aquesta problemàtica i fer propostes de millora a les administracions competents.

Creim en el transport públic com a millor, eficient i ecològica eina de mobilitat i esperem que els usuaris que n’han gaudit gratuïtament ho puguin seguir fent amb les noves tarifes, però, sobretot, que tot el servei sigui amb garanties de qualitat. Encara hi som a temps.