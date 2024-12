Llegas a tu trabajo y te dicen que esta mañana no se ha presentado nadie en la lavanderia a trabajar. Llaman a la compañera que me echa una mano por las tardes solo un día a la semana y hace 4 horas y 45 minutos pero por la mañana. Así que hace lo que puede y ahí te quedas sin ayuda y un desastre que tienes que doblar ropa para los residentes.

Al día siguiente llegas a trabajar y más de lo mismo, una sola persona en lavandería por la mañana.

Vamos a ver Concejales... etc del Ayuntamiento de Maó, ¿os habéis dado cuenta de que en el Geriátrico de Maó hay PERSONAS y trabajamos para ell@s? Es vergonzoso lo que está pasando desde hace muuuucho tiempo y no habéis hecho caso a nada, os lamentáis de que no hay personal, sabéis todo el que habéis dejado ir. Deberiais reflexionar bastante. No se cubren las bajas y aquí hasta que el cuerpo aguante. Hay cosas que habéis ayudado a que no funcionen. Peor imposible.

Espero que algún familiar lea esta carta y le dé una vuelta.