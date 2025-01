Este año que hemos dejado atrás he cumplido 63 años. Tengo que decir que, cuando llegué a los 60, empecé a ilusionarme ante la idea de la jubilación. Después de estar trabajando desde los 16 años pienso que somos muchos que, al llegar a esta edad, pensamos que el tiempo es oro. Empecé por solicitar hace un año a mi empresa, que es la administración, la jubilación parcial, puesto que soy laboral y cumplo los requisitos. Pero ‘no saben, no contestan’. Tengo que admitir que, aunque ser trabajador de la administración es muy grato cuando puedes ayudar al ciudadano, no es un entorno en el que se valore tu esfuerzo e implicación. Porque créanme, como yo, hay muchos compañeros y compañeras que disfrutan de su trabajo y hacen muy buen trabajo. Pero muy poco remunerado y valorado.

Volviendo al tema de la jubilación, ahora en 2025 puedo jubilarme, pero penalizada. Y más de lo mismo, pensión más pequeña. No quiero pedir nada para mí. Me siento afortunada de tener una familia, salud, un techo y comida, gracias a mi trabajo. Soy consciente de que muchos ciudadanos que como yo trabajaron toda su vida y tienen pensiones pequeñas, y muy pequeñas, a lo largo de su vida no han podido comprarse una vivienda, y ahora ni siquiera les basta para pagar el alquiler. Y me parece muy triste que personas que levantaron este país se encuentren en esta situación tan precaria. Quise pedirles a los Reyes Magos que hicieran todo lo posible para que todos los políticos de este país, sea cual sea su color, sean capaces de sentarse y llegar a unos acuerdos para realmente solucionar este problema. Porque o se regula el precio de los alquileres, o se suben las pensiones. Y ya no hablo de la juventud y las dificultades que se encuentran para poder independizarse y acceder una vivienda digna.