Medidas homogéneas para atajar la nueva variante de la covid

La rápida propagación de la nueva variante del coronavirus, denominada ómicron, con numerosos casos detectados en varios países de Europa, ha provocado el endurecimiento de controles y nuevas restricciones en todo el mundo. La alarma -con batacazo de las bolsas y la caída más importante del año en el Ibex- saltó el viernes cuando la Organización Mundial de la Salud calificó de «preocupante» esta variante de la covid detectada en Sudáfrica.

Desconocemos cuál será el impacto de la nueva mutación, que añade incertidumbre y acentúa la triple crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus, cuando aún no se ha consolidado la recuperación y en un momento de gran repercusión -tanto para las familias como el consumo- al coincidir con la Navidad. Las autoridades siguen apelando a la vacunación, pero al mismo tiempo hay que adoptar medidas homogéneas y coherentes. No se entiende que cada comunidad aplique criterios distintos, según las decisionesde los gobiernos regionales y las sentencias de los tribunales autonómicos. Una pandemia que no entiende de fronteras y que se propaga a gran velocidad en una sociedad globalizada exige unas normas claras y eficaces, de ámbito nacional, con recursos e instrumentos para que puedan ser gestionados y aplicados en cada territorio.