Asiete meses de las elecciones municipales y autonómicas, la tendencia política de Balears aparece claramente definida en la encuesta del IBES, que constata un evidente giro hacia la derecha. El castigo a las formaciones que integran el Goven -PSOE, Podemos y Més per Mallorca- es contundente y se apuntan otras circunstancias, además de su propia gestión. En este cambio de ciclo también inciden los bandazos del Gobierno de Pedro Sánchez, el hundimiento de Ciudadanos y el malestar por la disparatada subida de precios, con la cada vez mayor tensión social por la inflación. Balears no es una excepción en el desencanto por los gobiernos de izquierda y la estudio del IBES confirma la tendencia en España. Falta poco más de siete meses para los comicios locales y autonómicos, y el PSIB-PSOE calienta motores con mucha intensidad. Su tabla de salvación para seguir en Govern solo puede ser el PI, que pierde un diputado en Mallorca y sigue sin obtener representación en Menorca y Eivissa. Armengol ha demostrado durante estos siete años su habilidad política, aunque su balance presenta incumplimientos con Menorca; y también ha sabido ‘domesticar’ a Podemos y Més per Mallorca. En la edición de mañana publicaremos el informe del IBES con la intención de voto para el Consell.