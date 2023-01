El denominado ‘Menorca Renovables II’, parque fotovoltaico proyectado en Maó, que tendrá capacidad para producir 60 megavatios de potencia, está a punto de entrar en tiempo de descuento y corre el riesgo de que no se llegue a construir. Los plazos de las administraciones amenazan esta iniciativa, el mayor parque solar proyectado no solo en Menorca, sino en toda Balears. Si antes del 24 de enero no recibe la preceptiva autorización de la Comisión Balear de Medio Ambiente, decaerá al incumplir el calendario exigido por el Real Decreto 23/2020, ya que perderá los derechos de conexión a la red.

Queda una última oportunidad para obtener el visto bueno del organismo de la Comunidad Autónoma que concede las autorizaciones medioambientales. Es la reunión que el 19 de enero celebrará el pleno de esta comisión balear. En el orden del día se ha incluido esta instalación, que se ha previsto ubicar junto a la subestación eléctrica de Dragonera. Hay que aguardar el pronunciamiento del organismo balear de medio ambiente sobre un proyecto fotovoltaico que, de llevarse a cabo, supondrá multiplicar por más de 10 la potencia instalada en parques solares en Menorca.