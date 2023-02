Los responsables del Ministerio de Derechos Sociales, que convoca los viajes del Imserso para los jubilados españoles, manifiestan la voluntad de modernizarlos y mejorar su calidad para adaptar estos paquetes vacacionales al nuevo perfil de las personas mayores y sus preferencias. Su actualización constituye una antigua reivindicación de las asociaciones de mayores, que denuncian que ya no se ajustan el perfil de quienes tienen más de 65 años. Al mismo tiempo, el Gobierno debe dar respuesta a la reiterada denuncia de los hoteleros, que no cubren los costes por el encarecimiento de la energía y los alimentos. Los hoteles reciben hoy 23 euros por estancia con pensión completa. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores afirma que «es necesario adaptar los viajes a la nueva realidad». Alude al cambio social en España, con más personas de 65 años con mayor calidad de vida, potencial económico y cultural y mayor autonomía e independencia. El Gobierno no ha decidido aún si prorroga los pliegos para la próxima convocatoria, que abocaría a los hoteles a trabajar a pérdidas. Hay que modernizar estos viajes preservando su esencia social, fomentar el envejecimiento activo, que los mayores con escasos recursos puedan ir de vacaciones; y mantener la actividad de los trabajadores en los hoteles del programa.