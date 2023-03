La Ley Menorca Reserva de Biosfera, aprobada sin acuerdo político el pasado 1 de febrero por el pleno del Parlament, en el tramo final de esta legislatura, abre la puerta a que el Consell pueda limitar la entrada de vehículos en la Isla. A pesar de que Més per Menorca, que puso mucho énfasis en esta opción, apuntó que ya podría aplicarse este verano, el PSOE enfrió la posibilidad al advertir que primero se debe valorar y concretar la capacidad de carga de la red viaria menorquina.

Se llegó a anunciar que bastaría un acuerdo del pleno, pero no ha sido así. Primero es preciso tener en cuenta el impacto de esta medida sobre el transporte público así como la repercusión sobre la movilidad en el conjunto de Menorca. Las prisas nunca han sido buenas consejeras y las precipitaciones suelen acarrear contratiempos resultados que no eran los esperados. La realidad se impone y la consellera de Movilidad, Montse Morlà, que pertenece a Més, se ve obligada a admitir la complejidad de esta medida, que requiere estudios técnicos e informes jurídicos. Esta temporada turística no se aplicará la restricción en la entrada de vehículos en Menorca que será fruto de un proceso gradual.