Arranca la temporada turística de 2023, pero el Consell aún no ha aprobado el reglamento para la tramitación y concesión de las licencias de vehículos de turismo con conductor. Después de los problemas y las quejas que se registraron durante el 2022, y a pesar de las promesas y los anuncios persiste la incógnita sobre si antes de concluir el mandato -sólo queda el pleno de mayo antes de las elecciones del día 28- la institución insular habrá aprobado este reglamento y si habrá licitación de estos vehículos.

La Conselleria de Movilidad, de la que depende esta competencia, no sabe, no contesta, al declinar pronunciarse la consellera Montse Morlà. El plan de choque de su departamento previsto para el año pasado no llegó a prosperar tras ser impugnado por el sector del taxi y empresas de transporte discrecional. En marzo pasado el reglamento «avanzaba en su tramitación», según manifestó el director insular de Transportes, Damià Moll. La realidad pone de manifiesto que la gestión del Consell no ha sido ágil ni eficaz. Al incumplimiento de los anuncios se añade la incertidumbre sobre la regulación de un servicio para mejorar la movilidad que todo apunta a un fracaso para este verano.