Las negociaciones del PP y Vox para la investidura de Marga Prohens como nueva presidenta de la Comunidad Autónoma se cerraron ayer con la incorporación de los consells de Menorca y Mallorca en los acuerdos. La formación de Santiago Abascal apoyará la elección de la líder del PP balear, que ganó las elecciones del 28-M, pero no formará parte del Consell de Govern que presidirá Prohens.

Al mismo tiempo, se acuerda que los consellers de Vox entrarán en los gobiernos de las instituciones insulares de Mallorca y Menorca. Ello implica que la arquitecta Maite de Medrano desempeñará funciones ejecutivas en el equipo que presidirá Dolfo Vilafranca, formado previsiblemente por ocho consellers, aunque se desconoce aún las áreas que gestionará.

Afirma Vilafranca, presidente in pectore del Consell de Menorca, que no modificará las líneas generales del programa del Partido Popular y actuará sin estridencias. Ahora debe concretarse la incidencia y aplicación del acuerdo PP-Vox en el Consell de Menorca. Entre otras cuestiones, prevé modificar la Ley de Reserva de Biosfera, que se aprobó con el voto en contra del PP y Vox. Decisiones relevantes cuyo contenido no se conoce.