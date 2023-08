Balears solo ha ejecutado un 56 por cien de los 831 millones de euros que se concedieron a la Comunidad Autónoma en el marco de los fondos estructurales europeos 2014-2020, según explicó ayer la Fundación Finnova. El archipiélago aún no ha desarrollado el 43,58 por cien del presupuesto correspondiente a los Fondos Estructurales y de Inversiones europeos del 2014-2020. La cantidad sin ejecutar suma los 362 millones de euros. Además, hay otros 68 millones que no se han destinado a ningún proyecto, lo que supone el 8,2 por cien del presupuesto total asignado a las Islas.

Los factores que explican esta demora son que estos fondos no han constituido una prioridad para las instituciones políticas y la falta de interés desde las administraciones -la fundación Finnova alude a la «falta de foco político»-, como lo confirma que no haya sido un tema de campaña ni en las elecciones autonómicas ni municipales del 28 de mayo, ni en las generales celebradas el 23 de julio. También se acusa la falta de programas para instruir a los funcionarios en la gestión de estos fondos y que no han funcionado los instrumentos de colaboración público-privada. Todo un conjunto de advertencias que han de ser tenidas en cuenta y corregidas para aprovechar las oportunidades de los fondos estructurales de la UE en Balears.