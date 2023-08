La abogada menorquina Marta Vidal, nueva consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, ha avanzado, en declaraciones a «Es Diari», algunas de las medidas para dar respuesta y resolver la falta de vivienda en Balears, que constituye la primera demanda social en las Islas. Alude la consellera Vidal al cambio de densidades para lograr que, de solares de 400 y 500 metros cuadrados, puedan salir pisos de 60 y 70 metros cuadrado a precios de 120.000 a 130.00 euros.

Señala también que no realizarán ninguna intervención que «no sea para favorecer la construcción de más vivienda protegida o de promoción privada, pero siempre a precio tasado». De estas manifestaciones de la consellera Marta Vidal se deduce que el Govern pondrá tope al precio de la vivienda nueva para evitar la especulación. Una decisión que exigirá el acuerdo con los promotores y los constructores.

La identificación de los suelos municipales vacantes para determinar cuáles son aptos para acoger promociones de vivienda pública es otra de las iniciativas que se ha puesto en marcha. Una medida que no se puede demorar, teniendo en cuenta que municipios como Ciutadella no han cedido, desde hace décadas, suelo al Ibavi. Estas y otras actuaciones no se pueden demorar por la demanda de vivienda digna a precio asequible.