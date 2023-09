La Audiencia de Palma está señalando juicios que se celebrarán dentro de dos años, lo que confirma el atasco de este órgano, clave en el sistema judicial de Balears. Los magistrados de las secciones penales de la Audiencia se encargan de resolver todos los recursos sobre las actuaciones de los jueces de Instrucción, Penal, Menores o Vigilancia Penitenciaria y además se ocupan de juzgar las principales causas. La carga de trabajo hace que los juicios más complejos cada vez se demoren más. Si no se trata de causas con preso y, por tanto, urgentes, la demora es excesiva. Este atasco se ha visto agravado por las bajas de varios magistrados.

También se produce acumulación en las secciones civiles. La Audiencia, además, se halla en situación de interinidad desde hace más de un año, después de que Diego Gómez-Reino dejara la presidencia para pasar al Tribunal Superior. Al no renovarse el Poder Judicial no se ha nombrado aún un presidente definitivo. Los órganos de gobierno del Tribunal Superior, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia deben actuar con celeridad para resolver un problema que se agudiza cada día. Que un juicio tenga que aguardar dos años para que se celebre supone una demora excesiva y casi implica un atenuante automático en caso de condena. Más medios y sin demora. No cabe otra solución.