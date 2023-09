Agosto de este año habrá sido el mes con mayor tráfico de pasajeros en Menorca por la actividad registrada en el aeropuerto y el puerto de Son Blanc. En conjunto, unos 900.000 usuarios. Destaca el incremento que registra el dique de Ciutadella, con un 19 por cien más de usuarios que en agosto del 2022, lo que consolida el puerto de Son Blanc como primera puerta marítima de la Isla gracias a la menor distancia de las rutas con Mallorca y Barcelona. El Govern no puede demorar las obras para concluir esta infraestructura portuaria, concretamente el área logística por las dificultades que acarrea a la carga rodada.

En el aeropuerto el aumento ha sido del 1,8 por cien. No ha terminado la temporada turística, pero estos datos confirman una mayor afluencia de visitantes, que no se corresponde con el gasto realizado. Según la encuesta difundida por PIME-Menorca, agosto no ha cubierto las expectativas de los negocios de empresa complementaria, donde un 42 por cien ha registrado una caída de ventas en relación al año pasado. Pero como aumenta el gasto turístico, se deduce que quien sale beneficiado es el negocio de alojamiento. Un modelo turístico que suscita debate.