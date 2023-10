El concejal de Movilidad de Palma, Antoni Deudero, afirma, en referencia al transporte público gratuito, que «al final el bus no es gratis; alguien lo paga». El próximo año, los autobuses volverán a ser de pago en Balears, porque la presidenta del Govern, Marga Prohens, y Deudero afirman que la gratuidad universal, en vigor desde el 1 de enero de este año, dependía de una partida del Gobierno central que no se ha abonado. En el último pleno del Parlament, Prohens anunció que solicitará al Gobierno central que prorrogue esta gratuidad en Balears. Gracias a la exigencia de Coalición Canaria, el Gobierno de Pedro Sánchez la aprobó para el archipiélago atlántico y Balear, donde no existe red de trenes de Renfe.

El Estado se comprometió a destinar 43 millones de euros en el caso de Balears. Pero al no haber pagado el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, quien asume este coste es el Govern. Que el usuario del transporte público no pague, no significa que salga gratis, ya que, técnicamente, es una tarifa gratuita. Este servicio se tiene que financiar igualmente. Es una cuestión de prioridades y de recursos. Por tanto, una decisión política. La gratuidad total está llamada a desaparecer el 1 de enero. Se trata de valorar el coste y los resultados, así como definir las bonificaciones para jóvenes, tercera edad, y quienes sufren situación de precariedad.