Ocurrió el 20 de septiembre, pero no trasciende hasta hoy, cuando lo publica «Es Diari»: el impacto del buque «Abel Matutes», de Baleària, contra uno de los duques de alba del puerto de Son Blanc, en Ciutadella, lo ha dejado inoperativo. Aunque según PortsIB, la empresa pública del Govern que gestiona el puerto de Ciutadella, su capacidad y logística no se han visto afectadas, lo cierto es que no han podido seguir atracando dos buques de mayor eslora al mismo tiempo.

La naviera Corsica Ferries se ha visto obligada a ajustar sus horarios para evitar coincidir con otros barcos, pero al haberse registrado este accidente al final de la temporada turística, la incidencia ha sido menor. El puerto de Son Blanc, que este año registra un tráfico superior a los 500.000 pasajeros, un 26 por cien más que el 2022, debe ser acabado. Concretamente, las instalaciones y equipamientos proyectados en los terrenos del Sector B5 situados entre la zona portuaria y el Camí de sa Caleta. Así lo prevé el Pla General de Ports de les Illes Balears, aprobado en abril, con los espacios necesarios. También debe acometer el Govern la reparación de los duques de alba inoperativos para buques de gran eslora.