Balears es la autonomía con más ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Que un 16 por ciento de estos chicos y chicas se encuentren en esta situación debe hacernos reflexionar. Los jóvenes hallan unas condiciones laborales que no son las que esperaban, de entrada con sueldos bajos, lo que no les motiva. También está la evidencia de muchas carreras que apenas tienen salida y que no garantizan un puesto de trabajo. A este problema hay que añadir la crisis habitacional, con alquileres por las nubes y viviendas que se venden a precios desorbitados.

De ahí que la tasa de emancipación haya caído en picado estos últimos años. Nuestra juventud marcha cada vez más tarde de casa porque la única forma para afrontar sus gastos es convivir con padres o abuelos. Y para complicar más este panorama, nos encontramos con que muchas empresas y comercios de las Islas padecen una acuciante falta de personal cualificado. Faltan profesionales en muchísimos sectores, lo que pone en riesgo la calidad del producto final. Tampoco llega mucha mano de obra de la península o incluso del extranjero porque el coste de la vida es cada vez más alto, acentuado por la inflación. Un problema tan grave que afecta, incluso, a la seguridad y la sanidad pública del archipiélago: ni médicos, ni policías ni guardias civiles eligen Balears. ¿Cuál es la solución?