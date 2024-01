Ptronales y sindicatos de Balears rechazan las autobajas laborales de tres días que propone la ministra de Sanidad, Mónica García, mientras que los médicos de Atención Primaria, a través de la Societat Balear de Medicina de Família i Comunitària, propugnan esta medida. Consiste en que sean los propios pacientes quienes, mediante una declaración responsable, tramiten la baja médica cuando detecten síntomas de infección respiratoria. CCOO no comprende su «premura, urgencia y sentido», además de tildarla de «absolutamente injustificada»; y CAEB denuncia que «se carga sobre los empresarios el coste de esta supuesta solución».

En cambio, los médicos de familia de las Islas destacan que ayudará a descongestionar los centros de salud y recuerdan que España es uno de los países con menos ILT (Incapacidad Laboral Transitoria). Es una antigua reivindicación de los médicos de Primaria, que ante la nueva epidemia de gripe, han convertido en un clamor. Se trata de concretar su articulación legal para descongestionar la Atención Primaria y porque los tres primeros días de baja no se cobran, excepto pacto contrario, por lo que no implicaría un mayor coste a las empresas privadas ni a la arcas públicas. Una medida de esta naturaleza no puede ser, nunca, fruto de la imposición, sino del diálogo y el acuerdo del Gobierno con los agentes sociales.