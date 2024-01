La Fiscalía de Balears ha solicitado la prisión permanente revisable para Ali Kouch, el asesino que en 2021 mató en Sa Pobla a su mujer embarazada y a su hijo de siete años. Se trata de un crimen atroz, por el ensañamiento del acusado. Ahora se convierte en el primer caso en Balears para el que se pide cadena perpetua. La acusación particular ya se sumó a esta petición del Ministerio Fiscal. La medida no exime al criminal de su responsabilidad civil, ya que también se enfrenta al pago de más de 400.000 euros en concepto de indemnización. La prisión permanente revisable es una de las penas privativas de libertad contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Es el castigo máximo al que se puede enfrentar un preso bajo el Derecho Penal.

El objetivo de la prisión permanente revisable es evitar el posible riesgo que supondría dejar en libertad a los delincuentes más peligrosos y quienes no demuestran tener capacidad ni voluntad para su reinserción en la sociedad. Suponen una amenaza porque no se muestran arrepentidos. Es un castigo excepcional, que en ningún caso puede generalizarse porque acabaría con el principio de la reinserción social, que es el objetivo -al menos, técnico- de los centros penitenciarios. La brutalidad del crimen de Sa Pobla justifica la petición de la Fiscalía y de la acusación particular.