A propuesta del Cercle d’Economia de Menorca, la sede de la UIB en Alaior ha empezado a impartir este curso 2023-2024 el grado de Ingeniería Informática. Lo que debía convertirse en un éxito al incrementar la oferta educativa en la Isla se ha transformado en motivo de preocupación porque no se han cubierto las quince plazas disponibles, que solo haya siete alumnos y únicamente uno es de Menorca.

El menorquín Gabriel Cardona, catedrático de Ciencias Matemáticas e Informática y director de la Escola Politècnica Superior de la UIB, explica que este grado de Ingeniería Informática se ofrece en Menorca para formar a profesionales muy demandados por numerosas empresas y actividades. Advierte el profesor Cardona que «es un grado caro y si el Govern ve que no tiene éxito y la sociedad no responde, lo tirará atrás».

Este aviso no puede caer en saco roto porque la continuidad del grado de Ingeniería Informática en Menorca corre peligro. Ahora no existe garantía que se llegue a continuar en el próximo curso 2024-2025. Es preciso actuar y reaccionar. La UIB ya ha previsto un encuentro con los directores de los siete institutos de Secundaria de la Isla, se incrementará la colaboración con los profesores y se intensificarán las acciones de promoción. Menorca ha de responder ante la buena oportunidad de unos estudios superiores que no puede perder.