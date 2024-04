El precio de la vivienda en Balears, tanto nueva como usada, ha aumentado un 8,3 por cien interanual durante el primer trimestre de este año, con el incremento más alto en España. El informe elaborado por la empresa de tasaciones inmobiliarias Tinsa destaca a Balears y a Palma como la única comunidad y la única capital de provincia con precios superiores a los del ‘boom’ inmobiliario’ -7,1 por cien y 4,2 por cien respectivamente-, lo que confirma el encarecimiento de los pisos en las Islas así como las crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna y a precio asequible.

Este obstáculo es el primer problema social en todo el archipiélago. En Balears la oferta no da respuesta a la demanda. Necesitamos con urgencia más viviendas, pero no se construyen por el alto coste de las obras y por las restricciones urbanísticas. Las familias y los jóvenes que desean emanciparse demandan respuestas inmediatas y medidas urgentes. Con el mayor precio para la vivienda nueva de España -2.922 euros/metro cuadrado-, el Govern, los consells y los ayuntamientos han de unir sus esfuerzos para actuar ante la acuciante emergencia habitacional que sufre toda Balears. Conseguir una vivienda, que es un derecho constitucional protegido, se ha convertido en un drama. Y las instituciones no pueden amparar y consentir esta gran tragedia.