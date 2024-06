Ja s’ha dit, i s’ha escrit, que les festes de Sant Joan són quelcom més que una celebració lúdica. Aquest espectacle anual que combina tradició, cultura, història, usos i costums amb uns protocols no escrits -transmesos de pares a fills durant generacions- és l’expressió més viva i més intensa de la identitat i el sentiment de Ciutadella. En realitat, Ciutadella no s’entén sense tot allò que envolta i forma part de la festa santjoanera, que marca l’abans i el després en el calendari. Durant un any Sant Joan es prepara a cada casa, i amb molt més esment per aquells que tenen l’honor i la responsabilitat de formar la Junta de Caixers, renovada cada bienni.

Ahir, amb el Diumenge des Be, la jornada pròleg dels dies grans del 23 i 24 de juny, Ciutadella descompta les hores que hi manquen per al Dissabte de Sant Joan i el Dia de Sant Joan. Tots els qui intervenen en l’organització -les institucions en els aspectes de seguretat, assistència sanitària i neteja; i el caixer senyor en els aspectes protocol·laris- són ben conscients que afronten un gran repte, perquè hi ha nombrosos aspectes a tenir en compte, preveure i garantir. Enguany s’ha preparat un gran dispositiu, amb la participació de tots els cossos de seguretat, IB-Salut, Creu Roja, voluntaris i nombrosos professionals. Des de les pàgines d’«Es Diari» desitjam un gran Sant Joan i sort i ventura als caixers i cavallers.