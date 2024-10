Me refiero a la voz del hace poco estrenado otoño y de cada vez la oímos menos porque la caída de las hojas, que es su sello característico, debido a que las estaciones andan un poco locas hacen que las fuertes rachas de viento y lluvias intensas desnuden los árboles. Mi pequeño patio comenzó a tapizarse de hojas en una época que no debían haber caído y uno piensa si eso es un aviso de algo o un simple accidente. El confiar en que la madre naturaleza es sabia a veces sus normas te pillan contrapié y aunque no tienes más remedio que aceptarlas, te preguntas una y mil veces el porque no se mantienen las cosas como siempre se han pintado.

Noticias relacionadas Donde te lleven los pies Más noticias relacionadas Hasta los poetas, algo más escasos que hace un tiempo en la que cada estación se veía venir sin cambios extremos, parece como si su inspiración estuviera invernando a la espera de nuevos cambios algo más suaves. No se si en lo que nos queda de otoño tendremos la oportunidad de caminar sobre miles de hojas caídas y resecas y si tendremos la oportunidad de visualizar aun tonalidades ocres entrelazadas con verdes y si ese típico veranillo de San Miguel que se nos anuncia para el veintinueve, dará con sus temperaturas vida a lo que parece ya no tenerla y las musas para quienes siempre han sabido aprovecharlas, harán que se escriban y se lean para que nos demos cuenta de que todavía la imaginación y los sueños siguen vivos.