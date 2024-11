La peatonalización de la plaza de Es Born de Ciutadella no debería tener vuelta atrás. Todos los partidos y posiblemente la mayoría de ciudadanos están de acuerdo en que este paso es una mejora importante, que, sin embargo, debe llevarse a cabo con una ampliación de los aparcamientos para que la vitalidad comercial del centro histórico no se resienta. El problema de Ciutadella es que en las últimas décadas no se ha avanzado en la creación de plazas de estacionamiento en puntos que faciliten el acceso al centro. Todas las opciones de aparcamientos soterrados han fracasado. Y ahora el nuevo Plan de Movilidad (PMUS), que debería ser el instrumento para poner en marcha las soluciones, acumula alegaciones de la oposición y de varias asociaciones empresariales. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con unos terrenos en Sa Coma, un paso positivo pero insuficiente. Es necesario habilitar plazas más próximas al centro. La opción de un aparcamiento soterrado en Es Born vuelve a plantearse por iniciativa de un grupo de inversores locales. Es una idea que conviene analizar. Pero la solución no es la improvisación de última hora ni tampoco paralizar la peatonalización de la plaza.