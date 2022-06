Ben cert que les obres han de causar molèsties durant un temps si volem que les nostres ciutats es renovin i millorin la seva funcionalitat i aspecte, tot adaptant-se a les necessitats dels nous temps. Ben cert que a Fornells fa anys que és necessària una intervenció profunda que vingués a posar ordre a la zona portuària, optimitzés espais i embellís i netegés el lloc destinat a usos professionals d’un poble que viu de cara a la mar.

Ara bé, malgrat sé dels entrebancs administratius que sovint es presenten en obres de gran envergadura que impliquen més d’una institució, no compartesc els tempos que s’han acabat concretant per a aquesta obra en particular. No entraré a valorar la dimensió de l’obra ni les actuacions (polèmiques) que inclou, que ja han fet vessar prou tinta al respecte. Però no és de rebut aquest càlcul tan erroni per a la finalització d’uns equipaments absolutament essencials en un port com el de Fornells en temporada estival (que ja ha començat fa setmanes!). Sense benzinera, sense varador, sense espai per tirar a la mar embarcacions grans, amb el trànsit de persones ple d’obstacles, amb núvols de polseguera que ho cobreix tot, amb perillosos forats al terra, maquinària, restes d’obra escampades, ferides a les vies que fan lleig un indret que es resisteix, malgrat tot, a perdre la seva bellesa innata. Per no parlar dels negocis que es veuen afectats directament per les obres que ocupen tota la façana marítima...

Error de càlcul flagrant en les fases de l’obra iniciades i priorització equivocada de tasques durant tot l’hivern. I així arribem a 15 de juny amb el poble fet una porqueria. Lamentable.