Ara que el gran maldecap de la gent és el sideral ascens dels preus a la velocitat de la llum (i el carburant), Pedro Sánchez anuncia una Agència Espacial Espanyola. I diu que no serà a Madrid. Díaz Ayuso la reclama, no perquè ella sigui estel·lar i el sol que il·lumina la dreta, sinó perquè, diu, així seria a l’òrbita de Tres Cantos, on hi ha la major part de la indústria del sector.

Menorca, de moment, no aspira a acollir l’Agència. Millor. Seria molt pretensiós voler fer enlairar aquí coets a l’espai exterior quan no trobam un espai interior per als coets dels focs artificials, malgrat tenir un assortit d’edificis militars en desús, infrautilitzats o dedicats a funcions lúdiques i culturals. Efectes de ser un llunyà satèl·lit de Madrid.

Precisament és ben curiós que Ayuso demani l’Agència per la proximitat a la matèria gestionada quan la Dirección General de la Costa y el Mar té la seu principal a la madrilenya Plaza de San Juan de la Cruz, que el més marítim que té a prop són les barques del Retiro. En aquests despatxos de terra seca es dirimeix el futur de les casetes de vorera o d’un negoci a Binibèquer. Entre altres.

Ara sembla que les competències en Costes passaran prest al Govern balear. Un avenç, però no una garantia de res, ja que en el món de la paperassa pública la geografia no evita que passin coses curioses. Com que no flueixin els papers pels canals de Recursos Hídrics en detriment d’un pobre pont de Ferreries o que la rigorositat de l’entramat jurídic del Consell en fer complir la legalitat procedimental eviti que hi hagi personal per fer complir la legalitat en el lloguer turístic.

El col·lapse burocràtic és general i insuportable. Exemples en surten cada dia. Hem de fer alguna cosa amb el tema dels informes i els permisos. S’han de permetre més inicis d’activitat amb declaracions responsables prèvies i eliminar tràmits que sobren. Perquè, com sol dir la meva impressora, hi ha un «Atasco de papel». I els perjudicis en l’economia i el benestar de la gent són, aquí, al planeta terra, galàctics.