Ja fa més d’un any que la doctora d’Urgències de l’Hospital Mateu Orfila de Maó va ser suspesa de feina i sou per un període de quatre anys, principalment, a causa d’unes declaracions que va fer en un article publicat en aquest mateix diari el 8 d’abril de 2021 sobre els efectes secundaris de la vacuna AstraZeneca, uns efectes que havia anat observant en la seva pràctica diària com a metgessa d’Urgències des dels inicis de la campanya de vacunació contra la covid-19.

Tenc el gust de conèixer la doctora Popel en persona i em consta que ella va exhaurir primer totes les vies internes oficials per posar la gerència de l’hospital, el Col·legi de Metges de Balears i la Conselleria de Salut i Consum de l’Àrea de Salut de Menorca, entre d’altres, en coneixement de la gravetat de la situació i denunciar verbalment i per escrit les nombroses irregularitats que havia anat observant fins llavors pel que fa a les mal anomenades «vacunes» contra la covid-19. També els va demanar, entre moltes altres coses, que constituïssin amb caràcter urgent un comitè científic per investigar, analitzar i estudiar aquestes «vacunes» i que es fes, a més, un seguiment a les persones afectades. Però no només no la van voler escoltar, sinó que se la van voler llevar d’enmig apartant-la automàticament de la seva feina després de més de setze anys de servei a l’hospital menorquí!

Que una doctora amb carrera, tres màsters i prop de dues dècades d’experiència en l’exercici de la medicina sigui suspesa de feina i sou pel simple fet d’expressar la seva opinió al diari sobre un assumpte polèmic que ens afecta a tots ens hauria de fer saltar totes les alarmes, i ens hauria d’empènyer a fer-nos moltes, moltes preguntes!

No conec cap altre funcionari públic amb més vocació de servei, bondat, honestedat, integritat ètica i moral i valentia, entre moltes altres qualitats, que la doctora Popel. I no tenc cap dubte que si la resta de professionals de l’àrea de salut, i també d’altres àmbits com el Dret, la justícia, la política o el periodisme per esmentar-ne només alguns, tinguessin només una quarta part de les virtuts que la caracteritzen, el món seria un lloc infinitament millor.

Per sort, els havia sortit malament la jugada i recentment el jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca, en la seva interlocutòria núm. 00201/2022, de 13 de juny de 2022, havia acabat donant, de moment i fins que no se celebri el judici, la raó a la doctora i n’havia ordenat la readmissió a l’hospital, com no podia ser d’altra manera.

Però vés per on ara resulta que des del Col·legi de Metges de Balears volen ser més papistes que el papa i -situant-se per damunt del poder judicial!- fan tot el possible per impedir amb vils argúcies administratives la reincorporació laboral de la doctora. Si s’hi esmercen tant per qualque cosa deu ser!

Esper que el precedent judicial establert per la doctora Popel encoratgi altres professionals de la salut, i també d’altres àmbits dedicats a prestar serveis a la comunitat, a fer-se preguntes, a qüestionar la narrativa oficial i a expressar també amb franquesa i sense embuts els seus dubtes i punts de vista, fomentant així, en nom de l’ètica i la transparència, el debat i l’intercanvi real d’opinions i d’informació que fins ara se’ns ha negat a la ciutadania. Perquè sí que necessitam una vacuna sí, però contra el pensament únic i la propaganda oficialista, que no admet cap tipus de debat ni qüestionament!

Pel futur de la humanitat, compartiu el vostre testimoni per mantenir viva la flama que la doctora Popel ha encès emprenent aquest ardu camí per la llibertat, la veritat i la vida.