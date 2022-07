Hem perdut el seny? El Parlament europeu acaba de decidir que l’energia nuclear i el gas són fonts ecològiques d’energia, gairebé al mateix nivell que les renovables. Això té a veure amb la impossibilitat de complir els propis compromisos d’arribar en un futur pròxim al cent per cent de l’energia procedent de renovables netes. Clar, si deim que la nuclear i el gas són energies verdes ja complirem l’objectiu. Qui no dubte que rere la consideració del gas com a font neta no hi ha les conseqüències de les decisions preses contra Rússia? Qui no dubte que rere l’aposta nuclear no hi ha els grans interessos d’aquesta indústria? Qui no creu que rere la decisió hi ha el govern francès, amb un sistema elèctric depenent de l’urani? Qui ens ho havia de dir! Otan a tope, increment de la despesa armamentista i energia nuclear. Sembla que he caigut en la pel·lícula de Michael J. Fox. Em podeu explicar una distòpia més extremada que la de les notícies del dia?

Les conseqüències de la declaració del gas i de l’energia nuclear com a energies netes seran moltes: podran entrar en el repartiment de les next generation, ... però sobretot enviaran un missatge de desfeta a les milers de persones que en el planeta estan mobilitzades contra el canvi climàtic. Etiquetar el gas i l’energia nuclear com verdes és una decisió que tindrà conseqüències. Si el propòsit de la llista del Parlament europeu era crear un instrument, basat en la ciència, que assegurés que la transició ecològica es fa sobre inversions verdes i es contribuïa així a minvar els efectes del canvi climàtic, quan ens diuen que un combustible fòssil i una energia que deixa residus perillosos durant milions d’anys són verdes, què podem pensar? Es diu que les centrals nuclears són sostenibles perquè no produeixen gasos d’efecte hivernacle, però sí que els produeixen l’extracció d’urani, o produeixen residus altament perillosos que són actius durant milions d’anys, o són origen d’accidents que provoquen desastres humans, ecològics, econòmics que tots recordam. Hem perdut el seny.