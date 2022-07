Al final haurem d’agrair al comissari Villarejo que enregistrés les seves converses. No crec que ho fes en una operación democràcia, però són molt útils per a comprendre com es mou el poder a la cort. Està clar que fa una anys es va posar en marxa una operació anti Podem, i en ocasions em sembla que encara està oberta. Algú ha dit que tot va tenir lloc a les clavegueres de l’estat, d’amagat.

Malgrat tot, sembla tan evident que no em recorda a una societat secreta: dirigents del Partit Popular, caps de la policia, periodistes de primera línia i la coincidència d’algun magistrat que estava per la labor. Fa uns dies, la notícia de la sentència absolutòria dels comunistes Sánchez Mato i Cèlia Meyer per part de l’Audiència de Madrid pel cas Open Madrid de Tennis, que comportava també la condemna al Partit Popular per temeritat i mala fe. L’arxiu, fa uns dies, de la causa oberta contra Ada Colau per la denúncia d’una entitat vinculada als grups econòmics immobiliaris que han perdut les seves influències a l’Ajuntament de Barcelona, ens ha recordat que és l’enèsima vegada que la regidora ha de fer front a la pressió dels poders econòmics que veuen caure els seus privilegis. Fa unes setmanes va ser l’absolució del cap de Más País, Iñigo Errejón, encausat per una denúncia particular de lesions. Fa uns mesos va ser la condemna del dirigent canari únicament en base a la declaració de l’acusació i la pèrdua de la condició de diputat actualment en espera de decisió del Constitucional.

Malgrat que passats mesos i anys, la majoria de denúncies inventades són descobertes, el mal ja està fet. El que interessa no és descobrir la veritat, sinó aprofitar la mentida per crear el discurs a través dels mitjans de comunicació còmplices. La idea d’una confabulació dels poders fàctics contra Podem i dirigents com Pablo Iglesias, era present però potser mai no s’havia manifestat amb la transparència com ho ha fet ara. La setmana passada va ser la conversa entre el policia Villarejo i la dirigent del Partit Popular, Cospedal, on aquesta li comprava l’enganyifa sobre una suposada connexió entre Iglesias, ETA, Cuba i el govern de Veneçuela. Fa quatre dies ha estat una nova conversa, aquest cop entre Villarejo i el periodista Farreres, sobre el muntatge fals creat per OKDiario (Inda) sobre un compte a nom de Pablo Iglesias a les Granadinas i l’afirmació del periodista de la Sexta que diu a Inda: «yo voy con ello pero esto es muy burdo», abans d’emetre la notícia. Aquest sistema està podrit de fals. I la majoria de gent es beu les notícies que els fabriquen perquè ja han estat manipulats fins el punt de no qüestionar-se les mentides que els conten.