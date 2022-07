Sempre he estat un defensor que s’impulsés a Menorca un turisme diversificat. Que s’apostés per un turisme de naturalesa, que es fes feina perquè arribessin a Menorca uns turistes d’alt poder adquisitiu, que passegessin pels pobles i les ciutats, visitessin els principals punts culturals, i en definitiva s’aconseguís l’anhelada desestacionalització i s’allargués la temporada turística. Veia com a una necessitat imperial superar el turisme de sol i platja (o de piscina), que simbolitza el turisme britànic de classe baixa que ve amb un paquet contractat amb un turoperador, i que s’allotja a un hotel de tot inclòs.

Els darrers mesos, o més concretament des de la temporada passada, m’estic qüestionant tots aquests plantejaments que ens han anat venent els darrers anys. Tal vegada es dirà que sempre es vol el que un no té, però la veritat és que ara que Menorca ha assolit aquest suposat turisme de qualitat, l’Illa està més plena que mai. O com a mínim ho sembla. Vaig entendre que la idea era que vinguessin manco turistes, però que en conjunt gastessin el mateix o més que els que venien abans. Però al final sembla que ni una cosa, ni l’altra. Venen més turistes i està per veure el que acabaran gastant.

El que està clar és que amb aquest model pregonat durant els darrers anys com a sostenible, hi ha turistes per tot i l’impacte i la petjada sobre l’Illa és major que abans. I és que vas a córrer pel Camí de Cavalls, i està ple. Vols anar a una platja verge, i no hi caps. Idò anirem a una d’urbana, no pots aparcar. Intentes fer una volta pel centre de Ciutadella i està col·lapsat. Vols anar a Maó i la carretera està a vessar. Vols anar a sopar, està tot reservat. I així tot.

Alguns diuen que açò ens durà a morir d’èxit, però jo crec que se sembla més a un no viure. Els estius a Menorca eren per gaudir-los i també per treure doblers. Ara sembla que només es pensa en el negoci i que el disfrutin els altres. I la pregunta és: Trobarem a faltar els turistes de tot inclòs? Esper que no. Esper que hi hagi un terme mitjà.