Llig que el PP d’Alaior es queixa que Junts per Lô, el PSOE i el CEL hagin presentat diferents al·legacions a la modificació del Pla General per a poder construir un Centre de Dia a la perifèria d’Alaior i una piscina on ara hi ha el camp de futbol 7. Diu, el Partit Popular, que fa onze anys que governa, que ho fan per endarrerir les inversions. Per tant, no atorguen a la iniciativa d’aquestes formacions l’expressió de defensa del que creuen que és millor per Alaior.

És curiós que diguin això el mateix dia que el diari informa de la presentació, per part del PP, de 200 esmenes a la proposta de Projecte de Llei de la Reserva de Biosfera, aprovat pel Consell insular de Menorca. Es podria entendre que, per part del Partit Popular, es realitza una tàctica dilatòria com la que diuen sentir-se víctimes? Vostès mateixos hi poden respondre. És molt normal que davant qüestions que seran transcendents, les persones, com a ciutadans, o les formacions, que representen una part de la ciutadania, vulguin defensar les seves postures i intenten influir sobre aquelles iniciatives que, per una o altra causa, els semblin que poden donar lloc a efectes negatius. És el mínim que es pot demanar. I la forma de participar és a través de propostes, al·legacions o esmenes, segons els casos. De fet, la normativa ja ha reglamentat aquestes formes de participació, a la que tenim dret els ciutadans. És cert que poques vegades aquestes iniciatives donen lloc a la correcció, a la modificació de la proposta original, a l’intent d’aproximació entre les parts, a la recerca del compromís. Naturalment, hi ha qüestions que afavoreixen l’entesa entre les parts quan hi ha una voluntat clara, i n’hi ha d’altres que no. En aquests casos que ens ocupen, es tracta -un- d’un model de ciutat i -l’altre- d’un model d’illa diferent. El que no és raonable és acusar a aquells que defensen les seves idees d’actuar amb mala fe, jo no crec que el Partit Popular quan presenta la carretada d’esmenes a la Llei de Reserva de Biosfera ho faci de mala fe, sinó en la defensa del que creu que seria millor per a l’Illa. I crec que s’hauria de demanar que, per part seva, es tingués la mateixa consideració i respecte a les persones i col·lectius que, en altres àmbits, defensen solucions alternatives que creuen que són millors.