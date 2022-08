Pedro Sánchez es pensava que feia un ou de dos vermells el passat dimarts quan, després de reunir-se amb el rei a Palma, anunciava que els abonaments de tren i metro a tot Balears serien de franc a partir del setembre. D’aquesta manera corregia —o açò es pensava— la discriminació que havia generat en aprovar aquesta bonificació només per als bitllets de Renfe a la Península.

Vull pensar que la delegada del govern central a les Illes, Aina Calvo, no tenia ni idea de l’anunci que anava a fer el seu cap de files. De fet, vull pensar que ningú del PSIB en tenia ni idea. Perquè s’ha de tenir un desconeixement total de la realitat balear per no advertir que Menorca, Eivissa i Formentera quedaven excloses de la bonificació per no tenir tren.

Per acabar-ho de rematar, Pedro Sánchez afegia que a les Canàries, on només hi ha bus, l’Estat subvencionaria la meitat dels abonaments. Ni una paraula per a les illes espanyoles que no són Canàries ni Mallorca, i que passaven a quedar doblement discriminades: ni 100 per cent de descompte ni 50 per cent, només el 30 per cent com els busos de la Península.

Francina Armengol i Susana Mora es van haver de posar el casc de bomber per apagar l’incendi i a mitjan capvespre s’anunciava que el president havia acceptat equiparar Menorca, Eivissa i Formentera al descompte promès per a Canàries. El resum, com bé titulava la portada del MENORCA: Sánchez regala el tren en Mallorca y paga la mitad del bonobús en Menorca.

Esteim discriminats, sí, però ja no tant. A partir d’aquí resulta bastant patètic l’intent de la portaveu del Grup Socialista al Parlament, Pilar Costa, per disfressar el que va passar en aquelles hores fins que es va poder anunciar el descompte del 50 per cent a les illes menors. La patinada de Pedro Sánchez va existir i el premi de consolació per a Menorca i les Pitiüses és la meitat del que ha aconseguit Mallorca.