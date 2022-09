Hem hagut d’esperar al setembre de 2022 perquè les obres de la carretera general es reprenguin al tram que va de L’Argentina a Alaior. El Consell, set anys després d’aturar els treballs, ha perdut la garantia que el Ministeri de Foment es faci càrrec de les factures perquè el conveni i totes les pròrrogues han caducat. Per açò ha optat per trossejar el projecte i fer-lo a poc a poc, per poder anar pagant amb fons propis.

El que ara comença són dos quilòmetres i mig amb un cost de 3,3 milions d’euros i s’aprofitarà el pont de formigó que ja està fet per construir una rotonda a doble nivell, el que abans es deia una macrorrotonda. Perquè en aquest tram s’executarà el projecte que es va heretar del PP amb un agreujant: que els costos d’execució s’han disparat per haver enredat tot aquest temps. I encara que està per veure que no pugin més.

La responsabilitat política del fiasco amb què s’han convertit les obres de la carretera general és, en primer lloc, de Més per Menorca, ells han col·locat els consellers i directors insulars que han regit el departament. Tan gelosos com estaven per penjar-se la medalla d’enderrocar els ponts i, al final, han acabat fent-s’hi fotos al costat. Però a la presidenta Susana Mora li ha faltat lideratge. Entre resoldre un problema dels menorquins i mantenir la pau interna del seu govern ha donat prioritat a la segona opció.

El projecte de la carretera ha estat la prova del cotó per avaluar la capacitat de gestió del Consell de Menorca. Durant molt de temps, l’obra més important que havia liderat el govern de Menorca era la construcció de la seva pròpia seu a la Plaça Biosfera on, per cert, l’austeritat va brillar per la seva absència. Quan ha tocat demostrar que podien ser útils a la ciutadania amb la reforma de la general han fallat. Vist amb el temps, tant de bo que l’obra l’hagués dirigida el Govern o el Ministeri de Foment. Haurien anat més per feina.