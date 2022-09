Decíamos en el artículo anterior que nuestra isla está triste. Y lo está porque ahora muchos de sus ciudadanos no pueden conseguir las dos cosas básicas que toda persona necesita: encontrar un empleo estable y conseguir una vivienda donde vivir. Nada especial, pero sí básico. Centrémonos en estas dos cuestiones.

Es una realidad que muchos jóvenes menorquines deben de abandonar su isla porque aquí no encuentran ocupación profesional adecuada a sus dotes profesionales. En la Isla se ha instalado un sistema de absoluto capitalismo turístico por una parte y por otra un sistema administrativo abusivo que apabulla la vida de los ciudadanos y ahoga las posibilidades de desarrollo. Por otra parte encontrar una vivienda adecuada se ha convertido en un drama para mucha gente. La ineficacia y la incapacidad de los gobernantes ha conducido a la situación actual. Un sistema político que no es capaz de solventar estos problemas es un sistema fracasado que se descalifica a sí mismo.

Han transcurrido ya demasiados años desde la implantación del régimen autonómico. ¿Y cuál ha sido la principal voluntad de los gobernantes en las nuevas taifas creadas? ¿Dedicar todos sus esfuerzos a crear las condiciones sociales para poder solventar aquellos dos problemas citados? No. En Balears principalmente se han dedicado a buscar, rebuscar, resaltar, fomentar y crear todas las diferencias regionales posibles con el fin de hacer emerger una supuesta diferencia que a muchos nos importa un bledo. Como ha sucedido en muchas otras regiones españolas, todos los esfuerzos han sido para diferenciarnos lo más posible de España. La lengua, un simple instrumento de comunicación, ha sido el principal artefacto que se ha utilizado para trufar una imagen de territorio diferente que justifique la defensa primaria y a ultranza de una supuesta identidad especial... aunque al final todos tengamos dos orejas, dos ojos, dos piernas y una boca. Y una cabeza. Y un corazón.

No pasaba lo mismo durante el franquismo. Es la constatación de una realidad que los jóvenes y los trabajadores tenían entonces, en sus vidas privadas, mayores posibilidades que ahora.

En los sesenta y setenta del pasado siglo había posibilidades laborales para casi todos y no existían especiales problemas de vivienda. Incluso ‘los obreros’ podían conseguir una segunda residencia. En la zona del sol naciente menorquín buena parte de las anárquicas colonias populares veraniegas que habían surgido como setas en Es Murtar, Sa Mesquida, Es Grau, Alcaufar (por favor, Alcaufar), buena parte del meollo inicial de Punta Prima, igual en Biniancolla, Na Macaret, etc. fueron productos permitidos/propiciados por el franquismo. Era cuando los más humildes podían construir con sus propias manos sus casetes de vorera, casitas de veraneo, casetes per anar a vega, etc.

Lamentablemente hoy en día esto es imposible. Y es inimaginable. Lo impide la dictadura administrativa que sufrimos. Aí, la verdad es subversiva: hoy en dia el trabajador normal es una persona mucho más débil en sus posibilidades personales y dispone de menos medios que los que pudo tener durante la dictadura franquista. En aquel tiempo los más humildes podían disfrutar de una isla que, ahora, los actuales gobernantes de izquierda radical han convertido en un inmenso solar solo para exclusivo uso y disfrute de los millonarios. Si vivim coses veurem: la izquierda protectora de los privilegiados. Vaya por Dios.

Notas:

1- Triste acto el del Ateneo de Mahón del pasado miércoles 31 de Agosto referido a la presentación de un libro sobre un club de fútbol que nunca existió. Lo que sí ha existido, existe y esperemos que subsista es la Unión Deportiva de Mahón. El resto es otro acto más de manipulación maoísta.

2- Cayetana Álvarez de Toledo y Arcadi Espada evidenciaron su relación en nuestra isla. Concretamente se les vio cenando en un hotel rural. Considero a Arcadi el mejor columnista español y a Cayetana la única (con Ayuso) que puede unificar a todo el liberalismo español. Ya llegará su hora.

3- Fiestas de Mahón post-enjaulamiento. Una amiga nos acogió de forma espléndida en su casa y en medio de un agradable ‘Melting pot’ social. Desde personas curiosas per se a un exreligioso casado ahora con una conocida juez, desde un General suizo hasta unos representantes de la casta ciudadelana, desde recién llegados de Nueva York a adiestradoras mahonesas de orcas y ballenas en el sur de California, etc. El granizado de pomada estaba demasiado bueno. El pan de Ferreries y la sobrasada de la finca Son Triay un abuso gastronómico maravilloso.

4- Belén Rueda, muy guapa, se lo pasó súper bien en las fiestas de Mahón.

5- Ucrania: pronto llegará el General Invierno con Stalingrado en el recuerdo… ¿pero al revés?

6- Barcelona 11-S: Al final serán los propios separatistas los que encierren al Gobierno catalán.

7- Un recuerdo para el músico mahonés Raymon. Tocamos juntos en la prehistoria del rock en Menorca. Descanse en paz.