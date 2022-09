Agotamiento, queridos lectores, viendo como han alargado el tour barra circo que han montado los creadores del fish and chips y del balconing con su reina muerta, no sé cómo un comando egipcio no ha robado ya el cadáver de la monarca para exigir un cambio: «Si nos devolvéis algunas de nuestras momias expoliadas, que guardáis en el Museo Británico de Londres, nosotros os devolvemos a vuestra momia favorita para que sigáis jugando a cositas del siglo XV. Firmado, Comando Mummies come home».

Todos parecen estar disfrutando de este lujoso y arcaico show… todos, menos el heredero de la corona, que a sus setenta y tres añazos se pilla rabietas de bebé porque el lacayo no le aparta los tinteros de la mesa y a él le molestan para firmar: «Quítame los tinteritos criado, que si no hago pucheros y se lo digo a mamá… ay no, calla, que está muerta, buahhh». Carlos dixit.

No sé, me saco esta teoría de la manga, pero creo que los reyes y dictadores son longevos (a no ser que haya guillotina por medio) porque tienen miedo a perder la vida que llevan, y se agarran a tronos, coronas y poderes absolutos con todas sus fuerzas. Además, obvio es que no tienen lista de espera para ver a un doctor. Sólo faltaría, diría un súbdito, ver a un rey sentado en la sala de espera de un ambulatorio, tras tres meses de espera desde que pidió la cita, para que el galeno le mire las cervicales porque las tiene machacadas por el peso de la corona.

Miedos tenemos todos, son humanos, nos definen y nos sitúan en el espacio tiempo porque nos dan un contexto. Es normal sentir angustia cuando sentimos un peligro, lo que no debería ser normal es que nos coloquen miedos imaginarios, miedos inventados, miedos ficticios, bulos miedos, con la única intención de vendernos algo, o distraernos de algo, o para que apoyemos las movidas de los poderes más perversos.

Tenemos los miedos equivocados, con todos los datos contrastados, solo por poner un ejemplo, la ocupación no es un problema en este país, lo repito, la ocupación no es un problema real. Sí son un problema los desahucios bancarios, repito, los desahucios son un grave problema que genera sufrimiento en muchas familias, los desahucios y el desquiciado precio de la vivienda. Sin embargo, los medios de comunicación serviles tiran humo tóxico para hacernos creer que si nos vamos de vacaciones un diabólico hippy entrará en nuestra casa y ya no podremos echarle nunca más. Así que en lugar de combatir a los auténticos ladrones que dan miedo, véase banqueros, eléctricas, fondos buitres, políticos corruptos que curran para ellos, lobbies siniestros sin ética alguna, etc., pues le tiramos piedras al primer chaval con rastas que pase por la calle. Nos toman por bobos al cubo.

No sé si lo dijo ella o no, pero como se citan poco a las grandes mujeres yo lo suelto: «Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender» Marie Curie dixit. Joder, no estamos hablando de entender el «Tractatus Logico-philosophicus» del filosofo Wittggestein, menudo galimatías, estamos hablando de dudar un poquito, de reflexionar una chispita, de contrastar un migaja, de asumir que no tenemos una opinión para todo, y de no olvidar jamás que el explotador nunca ayudara al explotado. Estamos hablando de que cada uno debería mandar en su miedo, y no sentir los que nos imponen. Siendo coherentes no me hagan ni puñetero caso, yo tengo miedo a que Menorca desaparezca enterrada en palos selfies y a que se me caliente la cerveza, ya ven el nivel. Feliz jueves.

conderechoareplicamenorca@gmail.com