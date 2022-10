El passat 8 d’octubre vaig assistir a l’Assemblea d’Esquerra de Menorca, en la qual es van prendre decisions de cara al cicle que s’obre i que conclourà en les eleccions generals de finals de 2023. Dos dies després, aquest diari va treure la informació sobre l’encontre, amb una primera afirmació: «Esquerra de Menorca-Izquierda Unida (EM-IU) apuesta por el proyecto Sumar para concurrir a las próximas elecciones de mayo de 2023». Qui va llegir açò va quedar mal informat, ja que aquest acord no es va prendre a l’Assemblea, entre altres coses perquè Sumar no es presentarà a les eleccions municipals i autonòmiques.

Vaig demanar als companys que em passessin el comunicat de premsa de l’assemblea, sobre el que s’havia basat el diari i, efectivament, en cap lloc es diu tal cosa. En relació a les eleccions de maig de 2023, les municipals i autonòmiques, després de reiterar el suport a les agrupacions d’electors i nous acords que es puguin produir, es va acordar «fer una crida al conjunt de forces polítiques i persones independents per poder apostar per fórmules inclusives i àmplies, igual que a nivell local, en els àmbits insular i autonòmic». Com poden veure, no se sembla de res al titular. En l’assemblea també es va fer una aposta decidida pel projecte d’àmbit estatal que encapçala Yolanda Díaz, que és molt semblant a aquestes experiències unitàries a altres àmbits. La resta de la informació sí que ben comunica el contingut dels acords de l’assemblea.

En un altre ordre de coses, aprofitant que es torrent passa per Cala Galdana, he observat que gairebé tots els titulars referits a Unides Podem, coalició formada per Podem i Esquerra de Menorca, treuen únicament a una part de la coalició, Podem. A pesar que en el desenvolupament de la notícia ja es parla d’Unides Podem, tothom sap que són els titulars que fixen l’atenció. Desconec el motiu d’aquesta pràctica habitual, però tots coneixem el valor de les paraules. No existeix un grup parlamentari de Podem, existeix un grup d’Unides Podem; no existeix un grup de Podem al CIM, existeix un grup d’Unides Podem. No existeixen parlamentaris de Podem i d’Esquerra Unida, existeixen parlamentaris d’Unides Podem. No existeixen consellers de Podem i Esquerra Unida, existeixen conseller d’Unides Podem. No deu ser tan mal de fer emprar el nom que toca.