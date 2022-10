Elijan ustedes y jueguen a la lotería institucional porque seguro que les toca. El IBAVI Por fin a puesto en marcha sus viviendas en favor de las personas con menores recursos, pero con deficiencias muy serias e importantes o sea que en estos momentos inhabitables pese a lo que digan los responsables del proyecto. Si te compras una vivienda lo primero que exiges es que sea habitable desde ayer y con todo funcionando, pero por lo visto lo gratuito o casi gratuito no goza de los mismos privilegios. Estará todo perfecto en diciembre, nos dicen, les dicen y menos mal que el calorcillo que estamos sufriendo no es frío porque en diciembre me imagino que hará un frio que pela. Eso sí, la foto con la mejor de las sonrisas que no falte. Y ahora nos invitan a irnos a Ibiza en un fin de semana, pero no de viernes a domingo que sería lo ideal y plausible sino de sábado a domingo o sea, que si usted ya se embarcó, poca cosa va a poder hacer en la isla vecina, justo para ir de mostrador en mostrador y para casa. Siempre he dicho y lo mantengo que con el calor no se deben hacer experimentos y mucho menos cuando la tontería anda a pata coja haciendo la zancadilla a quienes intentamos caminar lo más recto posible y siempre dentro de una lógica. Se sacaran del saco oscuro y profundo mil explicaciones para convencernos que seguimos siendo malos y peores ciudadanos, menos mal que a estas alturas ya no se lo cree nadie.